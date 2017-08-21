Украинский пловец выиграл "золото" и установил рекорд Всемирной Универсиады

Призер чемпионата мира по плаванию Андрей Говоров принес Украине второе "золото" на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает Укринформ.

Говоров с результатом 20,90 секунды победил в финале 50-метровки баттерфляем, побив 8-летний рекорд Всемирных Универсиад кенийца Джейсона Дунфорда (23,02),.

"Серебро" досталось россиянину Андрею Жилкину (23,40), "бронза" – УКраинцу Андрею Хлопцову и бразильцу Энрике де Соуза Мартинсу, которые показали одинаковое время (23,54).

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В активе сборной Украины уже 7 наград – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Всемирная Универсиада будет длиться до 30 августа.