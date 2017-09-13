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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Шахтер" начинает выступление в Лиге чемпионов с победы

"Шахтер" начинает выступление в Лиге чемпионов с победы

"Шахтер" начинает выступление в Лиге чемпионов с победы
Фото из открытых источников

"Горняки" обыграли "Наполи" со счетом 2:1

13.09.17 24
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В Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл итальянский "Наполи" в своем первом матче Лиги чемпионов. 

"Горняки" активно начали матчи и уже на 15-й минуте открыли счет. После передачи с правого фланга от Срны Феррейра сделал скидку на Тайсона, который точно пробил в ближний угол. 

После перерыва, на 58-й минуте, "Шахтер" удвоил свое преимущество. Степаненко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Рейна ошибся на выходе и Факундо Феррейра отправил мяч в пустые ворота. 

На 71-й минуте Аркадиуш Милик с пенальти забил первый ответный гол, но на большее итальянцев не хватило.

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