"Шахтер" начинает выступление в Лиге чемпионов с победы

В Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 обыграл итальянский "Наполи" в своем первом матче Лиги чемпионов.

"Горняки" активно начали матчи и уже на 15-й минуте открыли счет. После передачи с правого фланга от Срны Феррейра сделал скидку на Тайсона, который точно пробил в ближний угол.

После перерыва, на 58-й минуте, "Шахтер" удвоил свое преимущество. Степаненко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Рейна ошибся на выходе и Факундо Феррейра отправил мяч в пустые ворота.

На 71-й минуте Аркадиуш Милик с пенальти забил первый ответный гол, но на большее итальянцев не хватило.