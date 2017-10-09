Украинцы не поедут на ЧМ-2018 по футболу в Россию

Сегодня, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся решающий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу в Группе I, где сборная Украины принимала на своем поле команду Хорватии.

Матч закончился со счетом 0:2.

Сборная Хорватии заняла второе место в группе I, которое дает хорватам право сыграть в стыковых матчах.

Украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию.

Перед игрой ситуация в турнирной таблице была такова, что только победа могла гарантировать каждой из команд продолжение борьбы в квалификационном турнире.

В случае ничьей 2-е место заняла бы команда Хорватии, но ей этого результата может быть недостаточно в заочной борьбе с командами, занявшими 2-е места в других группах. По регламенту турнира, 8 из 9 команд, которые заняли 2-е места попадут в решающий раунд плей-офф отбора ЧМ-2018, в то время как худшая из этих команд выбывает из турнира. Хорваты в случае ничьей практически наверняка остались бы девятой лишней командой среди тех, кто занимал вторые места.

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Голы забили:

На 62-й минуте Андрей Крамарич открыл счет – 0:1.

На 70-й минуте Крамарич еще раз поразил ворота украинской сборной – 0:2.