Лига Европы: "Динамо" и "Янг Бойз" сыграли вничью в Киеве

Киевское "Динамо" принимало в Киеве клуб "Янг Бойз" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Матч закончился со счетом 2:2.

Голы забили: Мбокани – 34 мин., Ассале – 17 и 40 мин., Морозюк – 48 мин.

То что матч будет "веселым", стало понятно уже на первой минуте, когда Мбокани не реализовал выход один на один, сообщает 112 Украина. В ответ на такой выпад гости забили – Ассале с рикошетом отправил мяч в ворота Коваля. Вскоре "Динамо" сравняло счет, когда Буяльский шикарно прошел в чужую штрафную и отдал на Мбокани. Тут же Ассале сделал дубль после подачи углового и скидки головой.

Во втором тайме "Динамо" надавило и начало создавать момент за моментом. И в итоге, снова выровняли цифры на табло. В этот раз Морозюк точно пробил с штрафного по центру ворот. Под конец матча Саного заработал вторую желтую карточку и оставил "Янг Бойз" в меньшинстве.

После этого поединка "Динамо" продолжает занимать первое место в своей группе.

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет в Швейцарии против "Янг Бойз" 2 ноября.