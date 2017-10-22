Футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды

В Великобритании мужчина вернулся в сознание из комы, когда его жена включила на плеере гимн его любимого футбольного клуба "Плимут Аргайл".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на британское издание Metro.

Сообщается, что врачи 18 часов боролись за жизнь 59-летнего жителя Плимута Тони Кемпа, который перенес инсульт во время операции по устранению аневризмы сосудов головного мозга. Медикам удалось сохранить его жизнь, однако мужчина впал в кому.

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"Мне сказали, что если в течение 48 часов после операции муж не придет в сознание, то врачи вынуждены будут отключить аппарат, поддерживающий его жизнь. Мы с детьми разговаривали с ним, сжимали его руку, но не было никаких признаков, что он вернётся к нам, — рассказала супруга Тони Данна.

По словам женщины, в тот момент, когда она окончательно поняла, что больше не увидит своего мужа, она решила включить на плеере гимн его обожаемого "Плимут Аргайл". Услышав музыку любимого футбольного клуба, Тони открыл глаза.

Тони Кемп является преданным поклонником плимутской команды на протяжении многих лет и не пропускал по возможности ни одного матча. Однако его состояние резко ухудшилось, когда врачи диагностировали у него аневризму, которую впоследствии и решили устранить в клинике Бристоля.

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