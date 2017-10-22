Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды

Футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды

Футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды
Фото: Metro

Врачи 18 часов боролись за жизнь 59-летнего жителя Плимута Тони Кемпа

22.10.17 146
600

В Великобритании мужчина вернулся в сознание из комы, когда его жена включила на плеере гимн его любимого футбольного клуба "Плимут Аргайл".

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на британское издание Metro.

Сообщается, что врачи 18 часов боролись за жизнь 59-летнего жителя Плимута Тони Кемпа, который перенес инсульт во время операции по устранению аневризмы сосудов головного мозга. Медикам удалось сохранить его жизнь, однако мужчина впал в кому. 

"Мне сказали, что если в течение 48 часов после операции муж не придет в сознание, то врачи вынуждены будут отключить аппарат, поддерживающий его жизнь. Мы с детьми разговаривали с ним, сжимали его руку, но не было никаких признаков, что он вернётся к нам, — рассказала супруга Тони Данна.  

По словам женщины, в тот момент, когда она окончательно поняла, что больше не увидит своего мужа, она решила включить на плеере гимн его обожаемого "Плимут Аргайл". Услышав музыку любимого футбольного клуба, Тони открыл глаза. 

Тони Кемп является преданным поклонником плимутской команды на протяжении многих лет и не пропускал по возможности ни одного матча. Однако его состояние резко ухудшилось, когда врачи диагностировали у него аневризму, которую впоследствии и решили устранить в клинике Бристоля.

Напомним, калининградцам предложили покинуть город на время чемпионата мира по футболу.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве сегодня ограничат доступ в метроКаха Каладзе станет мэром ТбилисиФИФА определилась с лучшим футболистом года, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 6465
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 21722
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5395
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 4273
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2437
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2699
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 3104
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2571
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2896
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3592
  1. Появилось видео похищения младенца из детсада в Киеве 2192 / 2415
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 1914 / 2456
  3. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 1786 / 1937
  4. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 1748 / 2275
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1742 / 81063
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1477 / 2446
  7. Поклонская: Янукович лишил меня украинского гражданства 1342 / 13425
  8. В Германии массово пропадают насекомые, - исследование 1106 / 1411
  9. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 954 / 1608
  10. Море надо заслужить. Как посмотреть на Турцию с другой стороны 899 / 1408
  1. Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти 11 / 2275
  2. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 9 / 2456
  3. Море надо заслужить. Как посмотреть на Турцию с другой стороны 9 / 1408
  4. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 8 / 1608
  5. Похитительницу младенца из детсада в Киеве поймали 7 / 1937
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 6 / 2446
  7. "По кочану": российский губернатор назвал причину сокращения соцвыплат 5 / 1232
  8. Сегодня 70-я годовщина депортации населения Западной Украины в Сибирь 5 / 523
  9. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 4 / 2447
  10. Старая крепость. В каких культурных измерениях побывал киевский Арсенал 4 / 2549
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.