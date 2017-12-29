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Главная » Стиль жизни » Спорт » Самым популярным в истории украинского Facebook стал пост шахматистки Музычук

Самым популярным в истории украинского Facebook стал пост шахматистки Музычук

Самым популярным в истории украинского Facebook стал пост шахматистки Музычук
Анна Музычук / Фото: sdelanounas.ru

С момента публикации – 23 декабря - пост набрал более 135 тыс. лайков, 17 тыс. комментариев и свыше 63 тыс. репостов

29.12.17 169
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Пост украинской шахматистки Анны Музычук, в котором она заявила о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии, оказался самым популярным в украинском сегменте Facebook.

Об этом сообщает Watcher.

С момента публикации – 23 декабря - пост набрал более 135 тыс. лайков, 17 тыс. комментариев и свыше 63 тыс. репостов.

Как пояснили в онлайн-издании, данный пост стал самым популярным в украинском сегменте Facebook за все время его существования.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играем по чьим-то правилам, не будем носить абайя, не будем ходить с сопровождением на улицу и вообще не будем чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых. Это все раздражает, но больше – никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии – я очень рада, что она разделяет мою точку зрения. Итак, для немногих, кого это все еще волнует, – мы вернемся!" – написала тогда Музычук.

Напомним, Порошенко наградил шахматистку Анну Музычук орденом княгини Ольги III степени.

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