Самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад не попал в свою сборную

Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что пока не принял решения о завершении карьеры

Сборная Норвегии решила не вызывать биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TV2.

Сам 43-летний спортсмен заявил, что ожидал, что когда-нибудь этот день настанет.

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Бьорндален считает, что мог бы набрать спортивную форму к Олимпийским играм, однако в последнее время он показывал невысокие результаты на этапах Кубка мира. На последнем этапе 10 января он финишировал в четвертой десятке.

Бьорндален отметил, что пока не принял решения о завершении карьеры.

Напомним, Бьорндален - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, включая 8 золотых), чемпионатов мира по биатлону (20 побед) и Кубков мира.