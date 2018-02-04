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Главная » Стиль жизни » Спорт » Из программы Олимпиады-2020 могут исключить бокс,– МОК

Из программы Олимпиады-2020 могут исключить бокс,– МОК

Из программы Олимпиады-2020 могут исключить бокс,– МОК
Фото: olympic.org

Это связано с сильно "подмоченной" репутацией нового и.о. главы Международной ассоциации любительского бокса

04.02.18 170
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Международный олимпийский комитет может исключить бокс из программы летних Олимпийских игр 2020 года из-за проблем в профильной ассоциации. Об этом сообщает DW.

"МОК оставляет за собой право изучить вопрос включения бокса в программу Всемирных юношеских игр в Буэнос-Айресе в 2018 году и Олимпийских игр в Токио в 2020 году", – говорится в заявлении исполкома МОК.

В частности, МОК выражает крайнюю обеспокоенность положением в Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). После назначения временно исполняющим обязанности главы AIBA Гафура Рахимова из Узбекистана, которого министерство финансов США назвало одним из ведущих представителей преступного мира своей страны, МОК начал расследование в отношении руководства боксерской ассоциации и до его окончания прекратил сотрудничество с AIBA, включая финансовые выплаты.

Кроме того, МОК потребовал от ассоциации подробного отчета о руководящих структурах, финансах и внутренней антидопинговой системе.

В AIBA это решение назвали "крайне разочаровывающим", а также выразили надежду убедить МОК в том, что "ошибки прошлого не повторятся".

Напомним, в ноябре 2017 года после вынесения вотума недоверия тогдашний президент AIBA Чинг-Куо Ву покинул свой пост.

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