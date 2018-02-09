В России запретили проносить селфи-палки, зонты и дроны на стадионы

На время чемпионата мира по футболу

В ФИФА утвердили список вещей и предметов, которые нельзя проносить в чашу стадионов на матчи футбольного чемпионата мира 2018 года.

Как сообщают Известия, стандартно на стадион нельзя проносить оружие, пиротехнику, взрывчатку и алкоголь. Кроме этого на матчах ЧС в России нельзя пользоваться дронами и селфи-палками.

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Также в список запрещенных предметов попали и зонты, которые длиннее 25 сантиметров.

Чиновники считают, что селфи-палки можно использовать в качестве орудия для драки.

Напомним, Украина закончила год на 35-ом месте в рейтинге ФИФА.