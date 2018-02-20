Украина отблагодарит своего олимпийского чемпиона 125 тыс. долларов

Украинскому золотому медалисту Олимпиады в Пхенчхане Александру Абраменко выплатят государственную награду в размере 125 тыс. долларов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Twitter.

"По моему поручению в Минмолодьспорте издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного вознаграждения в 125 000 долларов США в гривнах по курсу НБУ. Средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку", - написал министр.

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Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу. В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128.51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов.