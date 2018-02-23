Срна вернется в футбол 22 августа

В четверг, 22 февраля 2018, Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) принял решение о 17-месячном отстранении капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Срока отстранения исчисляется с даты забора пробы, а именно с 22 марта 2017 года. Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Футболист сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

"Господин Срна признал, что он нарушил (неспециально) антидопинговые правила. Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание объяснения господина Дарио Срны по обстоятельствам, которые предшествовали тестированию, и пришел к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам вне соревновательного тестирования 22 марта 2017, в пробе спортсмена было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017, Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года.