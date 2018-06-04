Против Союза биатлонистов России продлили санкции

В воскресенье, 3 июня, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России (СБР), которым понизил его статут до временного членства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента IBU, члена правления СБР Виктор Майгуров.

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"К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки", - сказал он.

Напомним, Исполком IBU в декабре 2017 года понизил статус СБР до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов. Отмечалось, что вопрос восстановления полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18 при соблюдении ряда условий.