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Главная » Стиль жизни » Спорт » Против Союза биатлонистов России продлили санкции

Против Союза биатлонистов России продлили санкции

Против Союза биатлонистов России продлили санкции
Фото: Чемпионат.com

 Международный союз биатлонистов  оставил в силе свое предыдущее решение

04.06.18 38
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В воскресенье, 3 июня, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России (СБР), которым понизил его статут до временного членства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента IBU, члена правления СБР Виктор Майгуров.

"К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки", - сказал он.

Напомним, Исполком IBU в декабре 2017 года понизил статус СБР до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов. Отмечалось, что вопрос восстановления полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18 при соблюдении ряда условий.

 

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