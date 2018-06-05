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Главная » Стиль жизни » Спорт » Полузащитник Шахтера стал игроком Манчестер Юнайтед

Полузащитник Шахтера стал игроком Манчестер Юнайтед

Полузащитник Шахтера стал игроком Манчестер Юнайтед
Фред. / Фото ФК "Шахтер"

По предварительной информации, трансфер Фреда оценивали в 50-60 млн евро

05.06.18 63
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Бразильский полузащитник Фред перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед", где прошел медицинское обследование еще вчера.

О трансфере 25-летнего футболиста сообщили как официальный сайт "Шахтера", так и портал МЮ.

Детали соглашения пока не обнародованы. По предварительной информации, трансфер игрока оценивали в 50-60 миллионов евро, а зарплату футболиста в новом клубе – около 5 миллионов евро в год.

Отметим, Фредерико Родригес Сантос пополнил состав украинского клуба летом 2013 года, перейдя из "Интернасьоналя". Осенью 2014 года он дебютировал в составе сборной Бразилии, а теперь попал в заявку команды на чемпионат мира 2018 года.

В составе "Шахтера" Фред по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" он выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинал Лиги Европы. В текущем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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