Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз за беспорядки с участием болельщиков обеих сборных во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде.

Об этом говорится в сообщении FIFA.

Аргентинская сторона оштрафована на 105 тысяч швейцарских франков (около € 90 тыс.) и получила предупреждение. FIFA уличила фанатов сборной Аргентины в участии в драке на стадионе в Нижнем Новгороде, а также в бросании посторонних предметов и скандировании оскорбительных и гомофобных высказываний.

Хорватская футбольная ассоциация должна будет выплатить 13 тыс. швейцарских франков (около € 11 тыс.). Во время матча с Аргентиной хорватские болельщики участвовали в потасовках и тоже бросали посторонние предметы.

Напомним, выбежавший на футбольное поле в Москве во время матча украинец оштрафован.