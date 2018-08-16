Мистер Х. Как защитник сборной Украины вызвал истерию в Москве

Скандалом завершилось противостояние московского "Спартака" и греческого клуба ПАОК в борьбе за выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Мало того, что представители Салоник выбили российскую "народную команду" из розыгрыша, так еще и после финального свистка новичок "черно-белых" Евгений Хачериди (пришел летом из киевского "Динамо") в ответ на оскорбления фанатов "Спартака" приспустил гетры и продемонстрировал трибунам щитки желто-голубого цвета… Москва содрогнулась от гнева!

Фото: SportArena via Twitter

Поступок украинского защитника на "Открытие-Арене" (домашний стадион "Спартака") тут же подвергся обструкции в ряде российских СМИ. Хачериди все дружно обозвали "провокатором" , который якобы не имел права демонстрировать украинскую национальную символику на поле. Эхо конфликта докатилось даже до Госдумы РФ, которая устами главы комитета по спорту Дмитрия Свищева осудила поступок футболиста и выразила надежду, что УЕФА сурово накажет и Евгения, и его клуб.

Сам Хачериди пока что воздерживается от каких-либо комментариев по поводу своего поступка в Москве. Фокус также пытался связаться с защитником сборной Украины, но он не реагировал на звонки и сообщения. Любопытно, что официальные лица ПАОКа не стали осуждать Хачериди, и уж тем более – извиняться. И на то были свои веские причины. После окончания матча в Москве владелец клуба из Салоник, российский (!) бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди заявил в СМИ: "После домашней победы 3:2 над "Спартаком" представители российского клуба вылили на нас столько грязи, что аж тошно становилось. И я мечтал, чтобы "Спартак" был унижен прямо в Москве. Рад, что моя команда сделала это".

УЕФА так и не открыл дисциплинарное дело в отношении Хачериди, не усмотрев в его действиях никакой крамолы

А вскоре сели в лужу и критики Хачериди, уже предвкушавшие суровые санкции по отношению к игроку со стороны УЕФА. Действительно, главный орган европейского футбола зорко следит за тем, чтобы футболисты во время официальных матчей не использовали свою экипировку как площадку для политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений и изображений. Нарушителей обычно карают солидным штрафом в несколько тысяч евро, грозят денежные взыскания и клубам, чьи футболисты переступили через прописанное в регламенте соревнований правило.

Но УЕФА так и не открыл дисциплинарное дело в отношении Хачериди, не усмотрев в его действиях никакой крамолы. В футбольном Евросоюзе ведь не дураки сидят, и способны еще отличить политику от любви к родине. Например, часто после финальных матчей еврокубковых турниров футболисты отмечают успех на поле, размахивая флагами своих стран. И никто их не наказывает, так как публично продемонстрировать любовь к отчизне – никакая не политика, а признак патриотизма. А то, что на многих россиян сине-желтый флаг Украины действует как красная тряпка на быка, то это их личные проблемы. Апеллировать к УЕФА в таких случаях попросту бессмысленно. Вот если бы Хачериди показывал фанатам "Спартака" щитки с портретами, допустим, Бандеры и Шухевича, то штрафа вряд ли бы смог избежать. Но искать политику в желто-голубых щитках с выбитой на них фамилией игрока – это уже паранойя. И вой, поднятый российскими СМИ по такому ничтожному поводу, лишь служит подтверждением того, насколько нынче сильны антиукраинские настроения в соседнем государстве.

Понятно, что в Украине поступок Хачериди в Москве болельщики приравняли едва ли не к подвигу. Причем многие из них еще недавно кривились при самом упоминании этой фамилии. Виной тому – непростой характер и скандальная репутация Евгения. За свою карьеру 30-летний защитник много раз конфликтовал – то с соперниками, то с одноклубниками, то с тренерами. Поругался с Сергеем Ребровым, а потом и со сменившим его у руля "Динамо" Александром Хацкевичем. В итоге Евгений был сослан в дублирующий состав киевлян, перестали вызывать его и в сборную Украины. Этим летом его отпустили на все четыре стороны, и футболист трудоустроился в греческом ПАОКе. А куда еще было податься этническому греку, как не на историческую родину… После подписания контракта Хачериди даже озвучил в СМИ мысль о получении греческого паспорта, но позже спохватился и заявил, что был неправильно понят репортерами.

Российский миллионер Иван Саввиди однажды даже угрожал арбитру пистолетом

Женя со своим непредсказуемым характером попал в клуб, которым руководит крайне колоритный персонаж, не раз оказывавшийся в эпицентре скандальных историй. "Табачный король" РФ и сопредельных стран Иван Саввиди поначалу вкладывал деньги в российский футбол, спонсируя ростовские клубы. Но в 2012 году Иван Игнатьевич приобрел контрольный пакет акций одного из самых популярных греческих клубов – ПАОКа из Салоник – и с тех пор является его президентом. Саввиди намерен создать топ-клуб, который не только затмит грандов греческого футбола "Олимпиакос", "Панатинаикос" и АЕК, но и успешно будет бороться в еврокубках. Определенные сдвиги в этом плане уже есть, бизнесмен не скупится на инвестиции.

Кроме Евгения Хачериди, в клубе ПАОК работает еще несколько персонажей, хорошо известных украинским болельщикам. Бразильский защитник Лео Матос до переезда в Салоники несколько лет успешно выступал за "Черноморец" и "Днепр". Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов, который пришел в ПАОК из "Днепра", как и Матос, является игроком основной обоймы. Спортивным директором клуба работает знаменитый в прошлом арбитр ФИФА Любош Михел из Словакии, который после завершения судейской карьеры несколько лет трудился в донецком "Шахтере" специалистом по международным связям. И, наконец, главный тренер команды — румын Разван Луческу – сын Мирчи Луческу, под руководством которого "Шахтер" выиграл немало титулов. Когда-то Развана рассматривали даже как замену отца в донецком клубе, но в итоге пригласили португальца Паулу Фонсеку. Вот в такую веселую компанию попал Хачериди, которому при уходе из "Динамо" разве что камни не бросали в спину.

Вылет "Спартака" из еврокубков стал еще и своего рода персональной вендеттой Хачериди

И на закуску. Вылет "Спартака" из еврокубков стал еще и своего рода персональной вендеттой Хачериди. И дело даже не в том, что киевские динамовцы традидиционно недолюбливают "спартачей". Тут другое. С недавних пор в тренерском штабе "Спартака" работает испанский тренер Рауль Рианчо. Он несколько лет был ассистентом тренера в киевском "Динамо", а затем помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Знающие люди утверждают, что именно Рианчо убедил Сергея Реброва в том, что из Хачериди толку не будет. Затем испанец якобы и наставника нашей сборной убедил поставить крест на скандальном футболисте. Рауль своего добился – Евгений был отлучен и от "Динамо", и от национальной команды. Испанец никак не мог предвидеть, что вскоре после его перехода в "Спартак" в Москву пожалует "любимый" им Хачериди, где вместе с ПАОКом на глазах всего футбольного мира унизит "народную команду". А с ней – и своего злого гения.