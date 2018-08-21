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Главная » Стиль жизни » Спорт » Испанский "Райо Вальекано" хочет взять у "Реала" в аренду украинца Лунина

Испанский "Райо Вальекано" хочет взять у "Реала" в аренду украинца Лунина

Испанский "Райо Вальекано" хочет взять у "Реала" в аренду украинца Лунина
Фото пользователя lunin_andrey в Instagram

Если переход состоится, то наш вратарь останется в Мадриде

21.08.18 20
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Мадридский клуб "Райо Вальекано", который вернулся в высший дивизион Испании, планирует усилить последний рубеж, сообщает издание As. Клуб обратился к соседям из "Реала" с просьбой взять в аренду 19-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, который летом перешел в стан столичного гранда из луганской "Зари".

В первом туре Примеры "Райо Вальекано" проиграл "Севилье" со счетом 1:4. Не лучшим образом действовал в этом поединке основной вратарь мадридцев Альберто Гарсия, а его сменщику Мигелю Морро – всего 17 лет. Вполне логично, что тренерский штаб "Райо Вальекано" решил усилиться еще одним вратарем. И пока в фаворе у них Андрей Лунин.

Тем временем у "Реала" образовался перебор голкиперов. Их в обойме главного тренера Юлена Лопетеги (тоже в прошлом вратаря) на сегодняшний день пятеро – купленный на днях у английского "Челси" бельгиец Тибо Куртуа, костариканец Кейлор Навас, француз Лука Зидан (сын бывшего игрока и наставника "Реала" Зинедина Зидана), испанец Кико Касилья и наш Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" планирует оставить троих. Есть покупатели на Касилью и Наваса, немало желающих взять в аренду Зидана-младшего и Лунина. А Лопетеги все никак не определится с тройкой вратарей. Испанские СМИ предполагают, что еще до конца недели этот вопрос решится.

Вариант с "Райо Вальекано" удобен для Лунина тем, что ему не придется уезжать из Мадрида, он будет постоянно на глазах у тренеров "Реала". Кстати, его наставник Лопетеги несколько лет назад тренировал "пчел" (прозвище команды), но без особого успеха. Но есть одно "но". "Райо Вальекано" представляет рабочую окраину испанской столицы Вальекас, где традиционно сильны коммунистические настроения. В 2017 году ультрас клуба угрожали расправой новичку "Райо", форварду сборной Украины Роману Зозуле . Фанаты приписали украинцу связь с неофашистскими организациями в Украине, хотя вся "вина" Романа заключалась в финансовой помощи добробатам, в частности, ДУК "Правый сектор". В итоге трансфер Зозули сорвался, а полиция открыла уголовное производство в отношении 10 фанатов клуба, которые угрожали украинцу.

Напомним, что "Севилья" хочет приобрести вингера "Шахтера" Тайсона.

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