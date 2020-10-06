Врач сборной Украины по футболу Максим Бецко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стане национальной команды. По его словам, заболевшие COVID-19 Андрей Лунин, Юрий Панькив и шеф-повар Лбомир Тошич согласно правилам, установленным во Франции, должны пройти изоляцию, и все думают, как их доставить домой.

Об этом Бецко рассказал в комментарии YouTube-каналу УАФ.

"Имеем некоторые усложнения, позитивный тест сдали Андрей Лунин, Юрий Панькив и Лбомир Тошич. По правилам французской федерации футбола и законами Франции, они идут на изоляцию и мы будем думать, как доставить их на изоляцию домой, – сказал врач национальной команды.

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Он добавил, что остальные игроки готовятся к завтрашней игре с Францией в штатном режиме. А вечером ожидаются результаты тестов на коронавирус французской команды.

"Все остальные игроки готовятся к матчу, будут тренироваться. Никаких усложнений в этом смысле пока нет, подготовка идет в штатном режиме. Французская команда будет проводить тесты сегодня, результаты должны быть готовы уже вечером. Кто знает, чего ожидать там", – сказал Бецко.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус. Положительны результат теста также у шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича.