Бущан попал в символическую сборную тура Лиги наций, став лидером по количеству сейвов

Голкипер сборной Украины 26-летний уроженец Одессы Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги наций по итогам четвертого тура.

Об этом сообщает портал SofaScore.

За игру со сборной Испании, в которой национальная команда Украины одержала историческую победу 1:0, наш вратарь получил оценку 9.0.

Среди остальных игроков символической сборной только у двух футболистов оценка выше, чем у Георгия, – у форварда Израиля Эрана Захави и у хавбека Португалии Диогу Жоты.

В символической сборной представлены два игрока сборной Дании и по одному представителю Украины, Литвы, Венгрии, Германии, Швейцарии, Португалии, Израиля, Польши и Словении.

По итогам проведенных четырех туров Лиги наций пресс-служба УЕФА также опубликовала статистические данные.

По индивидуальным действиям Георгий Бущан возглавил список по количеству выполненных сейвов.

В частности, вратарь "Динамо" отразил 20 ударов, причем, в отличие от своих коллег из других команд, он провел на поле вдвое меньше матчей – два против четырех: с Германией (1:2) и Испанией (1:0).

Такие данные свидетельствует о мастерстве нашего вратаря, и о не слишком надежной линии обороны сборной Украины.

Напомним, перед товарищеским матчем со сборной Франции у двух футболистов сборной Украины, голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, диагностировали коронавирус.