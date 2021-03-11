Языковой скандал в футболе: УАФ вынесла предупреждение арбитру из-за русского языка

Арбитры заявили, что якобы "единственным основанием" для выдачи желтой карточки тренеру ФК "Львов" было его "систематическое несогласие" с решениями судей.

Украинская ассоциация футбола вынесла предупреждение четвертому арбитру матча 15-го тура УПЛ между ФК "Львов" и ФК "Колос" (с. Ковалевка Киевской области) Николаю Кривоносову за то, что тот, в обход ст. 34 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", разговаривал не на украинском языке. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя со ссылкой на результаты проверки, проведенной Комитетом по этике УАФ.

В УАФ подчеркнули, что они ранее информировали всех членов ассоциации касательно необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях.

Отметим, согласно ст. 34 этого Закона, в Украине все спортивные мероприятия, в том числе и государственные, должны проходить на государственном языке. Информационные и другие объявления во время игр также нужно оглашать на украинском.

В то же время арбитры заявили, что якобы "единственным основанием" для выдачи желтой карточки главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому во время матча было его систематическое проявление несогласия с решениями бригады арбитров, что нарушает правила игры Международного совета футбольных ассоциаций.

Напомним, 20 февраля на 67-й минуте игры "Львов" — "Колос" Виталий Шумский получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского. После матча тренер заявил, что якобы был наказан после того, как попросил четвертого судью Николая Кривоносова разговаривать на украинском языке. По словам наставника, во время матча он подошел к арбитру обсудить игровые моменты, однако тот ответил ему на русском языке. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "Колоса".

1 марта стало известно о том, что ФК "Львов" расторг контракт с Шумским по обоюдному согласию. Сам Шумский заявлял, что отставка его удивила. 2 марта новым главным тренером ФК "Львов" назначили Анатолия Бессмертного.