Мовний скандал у футболі: УАФ винесла попередження арбітру через російську мову

Арбітри заявили, що нібито "єдиною підставою" для видачі жовтої картки тренеру ФК "Львів" була його "систематична незгода" з рішеннями суддів.

Українська асоціація футболу винесла попередження четвертому арбітру матчу 15-го туру УПЛ між ФК "Львів" і ФК "Колос" (с. Ковалівка Київської області) Миколі Кривоносову за те, що той, в обхід ст. 34 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", розмовляв не українською мовою. Про це повідомляється на офіційному сайті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня з посиланням на результати перевірки, проведеної Комітетом з етики УАФ.

В УАФ підкреслили, що вони раніше інформували всіх членів асоціації щодо необхідності використання державної мови на спортивних заходах.

Зазначимо, згідно зі ст. 34 цього Закону, в Україні всі спортивні заходи, зокрема й державні, повинні проходити на державну мову. Інформаційні та інші оголошення під час ігор також потрібно оголошувати українською.

У той же час арбітри заявили, що нібито "єдиною підставою" для видачі жовтої картки головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському під час матчу був його систематичний прояв незгоди з рішеннями бригади арбітрів, що порушує правила гри Міжнародної ради футбольних асоціацій.

Нагадаємо, 20 лютого на 67-й хвилині гри "Львів" — "Колос" Віталій Шумський отримав жовту картку від головного арбітра Віктора Копієвського. Після матчу тренер заявив, що нібито був покараний після того, як попросив четвертого суддю Миколу Кривоносова розмовляти українською мовою. За словами наставника, під час матчу він підійшов до арбітра обговорити ігрові моменти, однак той відповів йому російською мовою. Матч закінчився з рахунком 0:2 на користь "Колоса".

1 березня стало відомо про те, що ФК "Львів" розірвав контракт із Шумським за обопільною згодою. Власне Шумський заявляв, що відставка його здивувала. 2 березня новим головним тренером ФК "Львів" призначили Анатолія Безсмертного.