"Взяли реванш за поражение на Евро-2016": президент УАФ рассказал детали матча против Северной Ирландии

Президент УАФ остался доволен результатом сборной Украины в товарищеском матче со сборной Северной Ирландии и рассказал об организации этой встречи

Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко поделился впечатлениями после товарищеского матча с Северной Ирландией (1:0).

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"Днепр в пятый раз подтверждает свой статус неприступного для соперников сборной Украины и дарит победу всей футбольной Украине в важном контрольном матче. Львов, где наша сборная тоже не потерпела ни одного поражения, уже имеет серьезного конкурента.

Особая атмосфера "Днепр-Арены" и преданные болельщики, которые очень соскучились по футболу, придают сил главной команде Украины.

Сине-желтые взяли символический реванш за поражение против Северной Ирландии на Евро-2016. Но сейчас идет подготовка к Евро-2020.

И мы благодарны нашим североирландским коллегам – председателю исполнительного комитета Стивену Мартину и генеральному секретарю ассоциации Патрику Нельсону за интересное общение в Днепре, а сборной Северной Ирландии – за качественный спарринг.

Спасибо родному Днепру за неповторимую ауру "Днепр-Арены" и мощную поддержку национальной сборной. Слава Украине», – написал Павелко в Facebook.

Сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 7 июня, а соперником будет сборная Кипра.

Отметим, что травма лидера сборной Украины Руслана Малиновского в матче с Северной Ирландией оказалась несерьезной.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.