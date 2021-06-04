"Взяли реванш за поразку на Євро-2016": президент УАФ розповів деталі матчу проти Північної Ірландії

Президент УАФ залишився задоволений результатом збірної України в товариському матчі зі збірною Північної Ірландії і розповів про організацію цієї зустрічі.

Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко поділився враженнями після товариського матчу з Північною Ірландією (1:0).

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"Дніпро впʼяте підтверджує свій статус неприступного для суперників збірної України і дарує перемогу всій футбольній Україні у важливому контрольному матчі. Львів, де наша збірна теж не зазнала жодної поразки, вже має серйозного конкурента.

Особлива атмосфера "Дніпро-Арени" і віддані вболівальники, які дуже скучили за футболом, надають сил головній команді України.

Синьо-жовті взяли символічний реванш за поразку проти Північної Ірландії на Євро-2016. Але зараз триває підготовка до Євро-2020.

І ми вдячні нашим північноірландським колегам — голові виконавчого комітету Стівену Мартіну та генеральному секретарю асоціації Патріку Нельсону за цікаве спілкування в Дніпрі, а збірній Північної Ірландії — за якісний спаринг.

Спасибі рідному Дніпру за неповторну ауру "Дніпро-Арени" й потужну підтримку національної збірної. Слава Україні", — написав Павелко у Facebook.

Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.

Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Маліновського в матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представника "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.