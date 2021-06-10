Чемпион и фанат. Гвоздик посетил тренировку Ломаченко (фото)

Известные украинские боксеры снова встретились в одном тренировочном лагере.

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко, который готовится к бою против японца Масаеши Накатани, который запланирован на 26 июня.

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"Позитивный настрой. Вместе с моим другом Василием Ломаченко мы были партнерами по команде, но теперь мы просто чемпион и фанат", – подписал совместную фотографию Гвоздик в Instagram.

[ + – ] Василий Ломаченко и Александр Гвоздик Фото: instagram/ukrboxing

33-летний Ломаченко не выходил в ринг с октября 2020 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу в объединительном чемпионском бою.

Будущему сопернику украинца Накатани 32 года. Он также проиграл Теофимо Лопесу в июле 2019 года единогласным решением судей. В своем последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо техническим нокаутом.

ESPN станет официальным транслятором этого боя. В своем рейтинге лучших боксеров издание отводит Ломаченко 8 место.

Отметим, украинцу также предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.

Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

"Медаль Ломаченко в Пекине обошлась в 700 тысяч", — украинский тренер сделал скандальное заявление о боксере.