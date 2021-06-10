Чемпион и фанат. Гвоздик посетил тренировку Ломаченко (фото)
Известные украинские боксеры снова встретились в одном тренировочном лагере.
Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко, который готовится к бою против японца Масаеши Накатани, который запланирован на 26 июня.
"Позитивный настрой. Вместе с моим другом Василием Ломаченко мы были партнерами по команде, но теперь мы просто чемпион и фанат", – подписал совместную фотографию Гвоздик в Instagram.
33-летний Ломаченко не выходил в ринг с октября 2020 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу в объединительном чемпионском бою.
Будущему сопернику украинца Накатани 32 года. Он также проиграл Теофимо Лопесу в июле 2019 года единогласным решением судей. В своем последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо техническим нокаутом.
ESPN станет официальным транслятором этого боя. В своем рейтинге лучших боксеров издание отводит Ломаченко 8 место.
Отметим, украинцу также предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.
Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.
"Медаль Ломаченко в Пекине обошлась в 700 тысяч", — украинский тренер сделал скандальное заявление о боксере.