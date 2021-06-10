Чемпіон і фанат. Гвоздик відвідав тренування Ломаченка (фото)

Відомі українські боксери знову зустрілися в одному тренувальному таборі.

Український ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик відвідав тренувальний табір Василя Ломаченка, який готується до бою проти японця Масайосі Накатані, який запланований на 26 червня.

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"Позитивний настрій. Разом із моїм другом Василем Ломаченком ми були партнерами по команді, але тепер ми просто чемпіон і фанат", — підписав спільну фотографію Гвоздик в Instagram.

[ + – ] Василь Ломаченко й Олександр Гвоздик Фото: instagram/ukrboxing

33-річний Ломаченко не виходив на ринг із жовтня 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився американцеві Теофімо Лопесу в об'єднавчому чемпіонському бою.

Майбутньому супернику українця Накатані 32 роки. Він також програв Теофімо Лопесу в липні 2019 року одноголосним рішенням суддів. У своєму останньому бою 12 грудня 2020 року Накатані переміг Фелікса Вердехо технічним нокаутом.

ESPN стане офіційним транслятором цього бою. У своєму рейтингу найкращих боксерів видання надає Ломаченку 8 місце.

Зазначимо, українцю також запропонував провести бій американський непереможний чемпіон WBC Девін Хейні. Ідею цього бою підтримав глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Василь теж відповів, що не проти зустрітися на рингу з американцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня він був прооперований в Лос-Анжелесі.

"Медаль Ломаченка в Пекіні коштувала 700 тисяч", — український тренер зробив скандальну заяву про боксера.