"На груди классная карта". Степаненко – о новой форме сборной Украины и старте Евро-2020

Полузащитнику сборной Украины нравится новая форма национальной команды.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко признался, что ему нравится новая форма сборной.

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"Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо", — приводит слова Степаненко пресс-служба УАФ.

Также Степаненко поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы.

"Мы проделали большую работу в Украине. Она была направлена ​​больше на то, чтобы привести всех к одинаковым кондициям и подтянуть общее физическое состояние. У кого-то было больше отдыха, у кого-то меньше. В Бухаресте мы целенаправленно готовимся к первому матчу. На это и была направлена наша сегодняшняя тренировка", – сказал Степаненко.

Кроме того, 31-летний полузащитник рассказал, что думает о фаворитах чемпионата Европы.

"Мы обсуждали с ребятами эту тему. Ежегодно практически одни и те же фавориты. Есть очень серьезная группа с Германией, Португалией, Венгрией и Францией. У Испании есть определенные проблемы… Фавориты в общем те же. Надеюсь, будут сюрпризы. Будем стараться создать один из них", – считает Степаненко.

Ранее Фокус рассказывал, что 6 июня УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020, на которую нанесли карту страны с Крымом и Донбассом. В РФ возмутились новой экипировкой и потребовали от УЕФА разобраться в этой ситуации.

Также Фокус сообщал, что 7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом.

Помимо этого Фокус информировал, что 10 июня росСМИ распространили информацию, что УЕФА потребовал от Украины изменить формунациональной сборной на Евро-2020 и убрать слоган "Героям слава".