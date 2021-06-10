"На груди классная карта". Степаненко – о новой форме сборной Украины и старте Евро-2020
Полузащитнику сборной Украины нравится новая форма национальной команды.
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко признался, что ему нравится новая форма сборной.
"Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо", — приводит слова Степаненко пресс-служба УАФ.
Также Степаненко поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы.
"Мы проделали большую работу в Украине. Она была направлена больше на то, чтобы привести всех к одинаковым кондициям и подтянуть общее физическое состояние. У кого-то было больше отдыха, у кого-то меньше. В Бухаресте мы целенаправленно готовимся к первому матчу. На это и была направлена наша сегодняшняя тренировка", – сказал Степаненко.
Кроме того, 31-летний полузащитник рассказал, что думает о фаворитах чемпионата Европы.
"Мы обсуждали с ребятами эту тему. Ежегодно практически одни и те же фавориты. Есть очень серьезная группа с Германией, Португалией, Венгрией и Францией. У Испании есть определенные проблемы… Фавориты в общем те же. Надеюсь, будут сюрпризы. Будем стараться создать один из них", – считает Степаненко.
Ранее Фокус рассказывал, что 6 июня УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020, на которую нанесли карту страны с Крымом и Донбассом. В РФ возмутились новой экипировкой и потребовали от УЕФА разобраться в этой ситуации.
Также Фокус сообщал, что 7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом.
Помимо этого Фокус информировал, что 10 июня росСМИ распространили информацию, что УЕФА потребовал от Украины изменить формунациональной сборной на Евро-2020 и убрать слоган "Героям слава".