"На грудях класна карта". Степаненко — про нову форму збірної України та старт Євро-2020
Півзахисникові збірної України подобається нова форма національної команди.
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко зізнався, що йому подобається нова форма збірної.
"Форма нам дуже подобається, класний дизайн. Думаю, вона сподобалася всім не тільки в Україні, а й в усьому світі. На грудях класна карта, все добре", — наводить слова Степаненка пресслужба УАФ.
Також Степаненко поділився очікуваннями від старту чемпіонату Європи.
"Ми виконали велику роботу в Україні. Вона була спрямована більше на те, щоб привести всіх до однакових кондицій і підтягнути загальний фізичний стан. У когось було більше відпочинку, в когось менше. У Бухаресті ми цілеспрямовано готуємося до першого матчу. На це й було спрямоване наше сьогоднішнє тренування", — сказав Степаненко.
Крім того, 31-річний півзахисник розповів, що думає про фаворитів чемпіонату Європи.
"Ми обговорювали з хлопцями цю тему. Щорічно практично одні й ті ж фаворити. Є дуже серйозна група з Німеччиною, Португалією, Угорщиною та Францією. В Іспанії є певні проблеми... Фаворити загалом ті ж. Сподіваюся, будуть сюрпризи. Будемо намагатися створити один із них", — вважає Степаненко.
Раніше Фокус розповідав, що 6 червня УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020, на яку нанесли карту країни з Кримом і Донбасом. В РФ обурилися новим спорядженням і вимагали від УЄФА розібратися в цій ситуації.
Також Фокус повідомляв, що 7 червня УЄФА затвердила нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта України з окупованими Росією Кримом і Донбасом.
Крім цього Фокус інформував, що 10 червня РосЗМІ поширили інформацію, що УЄФА вимагає від України змінити форму національної збірної на Євро-2020 та прибрати слоган "Героям слава".