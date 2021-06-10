"На грудях класна карта". Степаненко — про нову форму збірної України та старт Євро-2020

Півзахисникові збірної України подобається нова форма національної команди.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко зізнався, що йому подобається нова форма збірної.

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"Форма нам дуже подобається, класний дизайн. Думаю, вона сподобалася всім не тільки в Україні, а й в усьому світі. На грудях класна карта, все добре", — наводить слова Степаненка пресслужба УАФ.

Також Степаненко поділився очікуваннями від старту чемпіонату Європи.

"Ми виконали велику роботу в Україні. Вона була спрямована більше на те, щоб привести всіх до однакових кондицій і підтягнути загальний фізичний стан. У когось було більше відпочинку, в когось менше. У Бухаресті ми цілеспрямовано готуємося до першого матчу. На це й було спрямоване наше сьогоднішнє тренування", — сказав Степаненко.

Крім того, 31-річний півзахисник розповів, що думає про фаворитів чемпіонату Європи.

"Ми обговорювали з хлопцями цю тему. Щорічно практично одні й ті ж фаворити. Є дуже серйозна група з Німеччиною, Португалією, Угорщиною та Францією. В Іспанії є певні проблеми... Фаворити загалом ті ж. Сподіваюся, будуть сюрпризи. Будемо намагатися створити один із них", — вважає Степаненко.

Раніше Фокус розповідав, що 6 червня УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020, на яку нанесли карту країни з Кримом і Донбасом. В РФ обурилися новим спорядженням і вимагали від УЄФА розібратися в цій ситуації.

Також Фокус повідомляв, що 7 червня УЄФА затвердила нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта України з окупованими Росією Кримом і Донбасом.

Крім цього Фокус інформував, що 10 червня РосЗМІ поширили інформацію, що УЄФА вимагає від України змінити форму національної збірної на Євро-2020 та прибрати слоган "Героям слава".