На страницах УЕФА в соцсетях оставили тысячи комментариев со словами "Слава Украине" (фото, видео)
Пользователи пишут, что "Слава Украине" не является "политическим" или "нацистским" слоганом, призывая разрешить использовать его на форме сборной на Евро.
После решения Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете использовать слоган "Слава Украине — Героям слава" на футболках национальной сборной по футболу украинцы начали массово писать этот слоган в комментариях на официальной странице УЕФА в Facebook.
"Героям слава! Это не политический слоган или нацистский, как Россия пытается убедить УЕФА. Собственно, это часть исторического девиза, который вдохновляет украинцев идти и побеждать. Прекратите доверять антиукраинским фейк и пропаганде, которые предоставили Европе Москва и Газпром", — написал один из комментаторов.
Некоторые пользователи соцсети также начали обвинять УЕФА в "продажности" и "попытках задобрить РФ".
"Слава Украине! Героем слава!" — не только слова на новой спортивной форме национальной сборной Украины по футболу, но и военное приветствие Вооруженных Сил Украины, омытый кровью миллионов, павших за Украину", — отметил комментатор.
На момент написания новости только под последней публикацией на странице УЕФА в Facebook оставили более 6,4 тыс. комментариев со слоганом "Слава Украине" и их количество стремительно растет.
Похожая ситуация наблюдается и в комментариях на официальной странице УЕФА в Instagram: под одной из последних публикаций там уже более 2,2 тыс. комментариев.
В поддержку слогана "Слава Украине — Героям слава" на футболках национальной сборной высказался у себя в Facebook и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"Это наше. И это — официальное приветствие украинской армии. Мы свое и своих не сдаем. Это всегда было нашим слоганом. И не государству, ведет агрессивную войну против Украины, отменять нашу славу", — написал Порошенко, призвав пользователей Facebook поставить на свое фото профиля рамку со словами "Слава Украине — Героям слава".
А его коллега по фракции, Владимир Арьев, на своей странице в Facebook призвал подписчиков заходить на страницу УЕФА и также оставлять комментарии в поддержку слогана "Слава Украине — Героям слава" на форме национальной сборной по футболу.
"Это должно быть штормом", — написал Арьев.
Отметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".
9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".
Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.