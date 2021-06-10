На сторінках УЄФА в соцмережах залишили тисячі коментарів зі словами "Слава Україні" (фото, відео)

Користувачі пишуть, що "Слава Україні" не є "політичним" чи "нацистським" слоганом, закликаючи дозволити використовувати його на формі збірної на Євро.

Після рішення Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) про заборону використовувати слоган "Слава Україні — Героям слава" на футболках національної збірної з футболу українці почали масово писати цей слоган у коментарях на офіційній сторінці УЄФА у Facebook.

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"Героям слава! Це не політичний слоган чи нацистський, як Росія намагається переконати УЄФА. Власне, це частина історичного девізу, який надихає українців йти і перемагати. Припиніть довіряти антиукраїнським фейкам і пропаганді, які надали Європі Москва і Газпром", — написав один з коментаторів.

Деякі користувачі соцмережі також почали звинувачувати УЄФА в "продажності" і "спробах задобрити РФ".

"Слава Україні! Героєм слава!" — не тільки слова на новій спортивній формі національної збірної України з футболу, а й військове вітання Збройних Сил України, омите кровʼю мільйонів, полеглих за Україну", — зазначив коментатор.

На момент написання новини тільки під останньою публікацією на сторінці УЄФА у Facebook залишили понад 6,4 тис. коментарів зі слоганом "Слава Україні", і їх кількість стрімко зростає.

[ + – ] Коментарі зі словами "Слава Україні" на сторінці УЄФА у Facebook [ + – ] Коментарі зі словами "Слава Україні" на сторінці УЄФА у Facebook [ + – ] Коментарі зі словами "Слава Україні" на сторінці УЄФА у Facebook [ + – ] Коментарі зі словами "Слава Україні" на сторінці УЄФА у Facebook

Схожа ситуація спостерігається і в коментарях на офіційній сторінці УЄФА в Instagram: під однією з останніх публікацій там уже понад 2,2 тис. коментарів.

На підтримку слогану "Слава Україні — Героям слава" на футболках національної збірної висловився у себе в Facebook і нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Це наше. І це — офіційне привітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим слоганом. І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу славу", — написав Порошенко, закликавши користувачів Facebook поставити на своє фото профілю рамку зі словами "Слава Україні — Героям слава".

[ + – ] Порошенко підтримав слоган "Слава Україні — Героям слава" на формі збірної України з футболу

А його колега по фракції, Володимир Арʼєв, на своїй сторінці у Facebook закликав підписників заходити на сторінку УЄФА і також залишати коментарі в підтримку слогана "Слава Україні — Героям слава" на формі національної збірної з футболу.

"Це має бути шторм", — написав Арʼєв.

[ + – ] Ар'єв закликав писати коментарі на сторінці УЄФА

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше в цей же день УЄФА зобовʼязав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На екіпіровку, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.