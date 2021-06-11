"Топ-соперник, но сможем обыграть". Что говорят в сборной о матче с Нидерландами

Футболисты сборной Украины верит в успешный старт нашей сборной на чемпионате Европы.

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился ожиданиями от старта национальной сборной на чемпионате Европы.

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"Я считаю, что это — топ-соперник не только для сборной Украины, но и для всех мировых сборных. Это очень хорошая команда, но мы провели анализ ее игры, подготовились. Надеюсь, что сможем ее обыграть.

Что соперникам ожидать от Украины? Мы будем играть в свой футбол, как попросит наш главный тренер, вне зависимости от того, что будет предлагать нам соперники", – приводит слова Безуса Украинская ассоциация футбола.

Также о важном стартовом матче на чемпионате Европы рассказал нападающий сборной Украины Артем Беседин.

"Команда готовится и тренируется. Мы провели хорошую работу. Тренерский штаб донес, что нам нужно делать на поле. Все знают свои функции. Выходить и играть на ничью — неправильно. У нас большие амбиции, и мы хотим пройти как можно дальше. Поэтому в каждом матче мы будем играть на победу", – сказал Беседин.

"Комфортно, когда главный тренер играл раньше на твоей позиции и играл довольно неплохо. Все его слушают, нападающие прислушиваются к его подсказкам. Он подсказывает умные и хорошие вещи, которые пригодятся в игре. Для форвардов, которые находятся в сборной, работа с Андреем Шевченко — хорошие опыт и школа", – добавил Беседин.

Отметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".

Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.