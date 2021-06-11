"Топсуперник, але зможемо обіграти". Що кажуть у збірній про матч із Нідерландами

Футболісти збірної України вірять в успішний старт нашої збірної на чемпіонаті Європи.

Півзахисник збірної України Роман Безус поділився очікуваннями від старту національної збірної на чемпіонаті Європи.

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"Я вважаю, що це — топсуперник не тільки для збірної України, а й для всіх світових збірних. Це дуже хороша команда, але ми провели аналіз її гри, підготувалися. Сподіваюся, що зможемо її обіграти.

Що суперникам очікувати від України? Ми будемо грати у свій футбол, як попросить наш головний тренер, незалежно від того, що будуть пропонувати нам суперники", — наводить слова Безуса Українська асоціація футболу.

Також про важливий стартовий матч на чемпіонаті Європи розповів нападник збірної України Артем Бесєдін.

"Команда готується і тренується. Ми провели хорошу роботу. Тренерський штаб доніс, що нам потрібно робити на полі. Усі знають свої функції. Виходити і грати на нічию — неправильно. У нас великі амбіції, і ми хочемо пройти якомога далі. Тому в кожному матчі ми гратимемо на перемогу", — сказав Бесєдін.

"Комфортно, коли головний тренер грав раніше на твоїй позиції і грав досить непогано. Усі його слухають, нападники прислухаються до його підказок. Він підказує розумні та хороші речі, які стануть в нагоді в грі. Для форвардів, які знаходяться в збірній, робота з Андрієм Шевченком — хороші досвід і школа", — додав Бесєдін.

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше цього ж дня УЄФА зобов'язала збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з коміру футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На спорядження, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.