Ярмоленко поиздевался над Шевченко во время игры в теннисбол (видео)

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Сборная Украины готовится к старту на чемпионате Европы в хорошей атмосфере.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл со своими подопечными в теннисбол. В импровизированном соревновании команда Андрея Шевченко, Александра Зинченко и Романа Яремчука сыграла против команды Андрея Ярмоленко, Евгения Макаренко и Романа Безуса.

"Пусть это увидит вся Украина – команда-роботяг победила команду миллионеров", – шутливо прокомментировал матч Ярмоленко.

тметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".

Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.

10 июня росСМИ сообщили, что УЕФА потребовал от Украины изменить новую форму национальной сборной на Евро-2020.

Позже Фокус сообщил, что в УЕФА назвали причины, почему Украина должна исправить новую форму сборной на Евро-2020 и убрать лозунг "Героям слава". Европейские функционеры подчеркнули, что лозунги "Слава Україні — Героям слава" имеет политический, исторический и милитаристский подтекст.