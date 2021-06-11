Ярмоленко познущався над Шевченком під час гри в тенісбол (відео)

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка продовжує підготовку до чемпіонату Європи.

Збірна України готується до старту на чемпіонаті Європи в хорошій атмосфері.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграв зі своїми підопічними в тенісбол. В імпровізованому змаганні команда Андрія Шевченка, Олександра Зінченка та Романа Яремчука зіграла проти команди Андрія Ярмоленка, Євгена Макаренка і Романа Безуса.

"Нехай це побачить уся Україна — команда-роботяга перемогла команду мільйонерів", — жартівливо прокоментував матч Ярмоленко.

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше в цей же день УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На екіпіровку, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.

10 червня РосЗМІ повідомили, що УЄФА зажадав від України змінити нову форму національної збірної на Євро-2020.

Пізніше Фокус повідомив, що в УЄФА назвали причини, чому Україна повинна виправити нову форму збірної на Євро-2020 і прибрати гасло "Героям слава". Європейські функціонери підкреслили, що гасло "Слава Україні — Героям слава" має політичний, історичний та мілітаристський підтекст.