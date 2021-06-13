Плейлист сборной Украины по футболу снова обновили, добавив в него Go_A, Океан Эльзы и Монатика

В обновленный перечень попала лишь одна россиянка. Впрочем, 3 из 11 песен в списке исполнены на русском языке.

Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 снова обновили, добавив в него композиции украинских исполнителей, среди которых — "Океан Эльзы", Go_A, MONATIK и Бумбокс.

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На текущий момент в опубликованный в Spotify и Apple Music список избранных сборной Украины по футболу композиций входят следующие 11 треков:

Martin Garrix feat. Bono & The Edge — We Are The People (официальный гимн чемпионата Европы по футболу); ONUKA — Vidlik; Patsyki Z Franeka — Марічка; The Hardkiss — Кораблі; Бумбокс — Вахтерам; Океан Ельзи — Обійми; Go_A — Шум; MONATIK — Кружит; Max Barskih, Zivert — BESTSELLER; AC/DC — Thunderstruck; David Guetta — Love Donʼt Let Me Go.

Из россиян в перечне оказалась лишь 30-летняя поп-певица Zivert (Юлия Зиверт). Впрочем, на русском языке исполнены 3 из 11 включенных в плейлист композиций.

[ + – ] Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: скриншот

[ + – ] Плейлист сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: скриншот

Напомним, 8 июня на музыкальных площадках появился плейлист сборной Украины к Евро-2020, в котором более половины исполнителей были россиянами. В тот список попали Моргенштерн, 10AGE и Dead Blonde, а из украинских артистов в перечне была лишь группа "Тінь Сонця". В тот же день список в Spotify подкорректировали, убрав оттуда всех российских исполнителей. 24 канал сообщил, что изначальный список сборной, в который попало так много российских исполнителей, составили в УЕФА на основе локальных чартов.

Впрочем, это не помешало украинской писательнице Ларисе Ницой раскритиковать футболистов национальной сборной, назвав их "кончеными московитами".

Отметим, сегодня, 13 июня, должна состояться первая игра украинской сборной на чемпионате Европы по футболу. В 22:00 начнется матч между сборными Украины и Нидерландов.