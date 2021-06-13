Плейлист збірної України з футболу знову оновили, додавши в нього Go_A, Океан Ельзи і Монатика

До оновленого переліку потрапила лише одна росіянка. Втім, 3 з 11 пісень у списку виконані російською мовою.

Плейлист збірної України з футболу до Євро-2020 знову оновили, додавши в нього композиції українських виконавців, серед яких — "Океан Ельзи", Go_A, MONATIK і Бумбокс.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На поточний момент в опублікований в Spotify та Apple Music список обраних збірної України з футболу композицій входять наступні 11 треків:

Martin Garrix feat. Bono & The Edge — We Are The People (офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу); ONUKA — Vidlik; Patsyki Z Franeka — Марічка; The Hardkiss — Кораблі; Бумбокс — Вахтерам; Океан Ельзи — Обійми; Go_A — Шум; MONATIK — Кружит; Max Barskih, Zivert — BESTSELLER; AC/DC — Thunderstruck; David Guetta — Love Don't Let Me Go.

З росіян в переліку опинилася лише 30-річна поп-співачка Zivert (Юлія Зиверт). Втім, російською мовою виконані 3 з 11 включених до списку відтворення композицій.

[ + – ] Плейлист збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: скриншот

[ + – ] Плейлист збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 червня на музичних майданчиках з'явився плейлист збірної України до Євро-2020, в якому більша частина виконавців були росіянами. У той список потрапили Моргенштерн, 10AGE і Dead Blonde, а з українських артистів в переліку була лише група "Тінь Сонця". У той же день список в Spotify підкоригували, прибравши звідти всіх російських виконавців. 24 канал повідомив, що початковий список збірної, в який потрапило так багато російських виконавців, склали в УЄФА на основі локальних чартів.

Втім, це не завадило українській письменниці Ларисі Ніцой розкритикувати футболістів національної збірної, назвавши їх "кінченими московитами".

Відзначимо, сьогодні, 13 червня, має відбутися перша гра української збірної на чемпіонаті Європи з футболу. О 22:00 розпочнеться матч між збірними України та Нідерландів.