"Здесь лучшие из лучших". Роналду – о старте турнира и победе над Венгрией

Легендарный нападающий поделился эмоциями от успешного старта своей команды на чемпионате Европы.

Легендарный нападающий Криштиану Роналду поделился мыслями о старте Евро-2020 и победе над Венгрией.

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"Нужно бороться до конца и всегда верить изо всех сил в свой успех. Нет легких соперников или матчей, выигранных сразу.

Чемпионат Европы – это роскошь, здесь только лучшие из лучших. Каждую победу нужно одерживать твердостью духа и самопожертвованием. Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Вперед, Португалия!

Мы делаем все, чтобы порадовать португальцам, которые так нас поддерживали!» – написал форвард в Instagram.

Напомним, что дубль Роналду помог за 8 минут разгромить аутсайдеров группы. Венгрия пропустила все три гола от Португалии в последние 10 минут встречи.

Перед матчем Роналду отказался давать пресс-конференцию на фоне "Кока Колы".

Отметим, что Криштиану Роналду никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola, отмечая, что это вредно для организма.

"У моего сына есть потенциал, посмотрим, станет ли он великим футболистом. Иногда мне трудно с ним, потому что он пьет кока-колу и фанту, что вредно для организма. Я борюсь с ним, когда он ест чипсы, картошку фри и все такое – мне это не нравится. Просто хочу, чтобы он был лучшим в том, чем он хочет заниматься. Я всегда говорю ему, что тяжелая работа важнее всего.

У меня четыре ребенка, и я всегда желаю им только самого лучшего, но когда они едят шоколад – я должен оставаться сильным в такие моменты", – говорил Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.