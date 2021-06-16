"Тут кращі з кращих". Роналду — про старт турніру і перемогу над Угорщиною

Легендарний нападник поділився емоціями від успішного старту своєї команди на чемпіонаті Європи.

Легендарний нападник Кріштіану Роналду поділився думками про старт Євро-2020 і перемогу над Угорщиною.

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"Потрібно боротися до кінця і завжди вірити щосили у свій успіх. Немає легких суперників або матчів, виграних відразу.

Чемпіонат Європи — це розкіш, тут тільки кращі з кращих. Кожну перемогу потрібно здобувати твердістю духу і самопожертвою. Велика перемога, команда! Йдемо до нашої мети! Вперед, Португалія!

Ми робимо все, щоб порадувати португальців, які так нас підтримували!" — написав форвард в Instagram.

Нагадаємо, що дубль Роналду допоміг за 8 хвилин розгромити аутсайдерів групи. Угорщина пропустила всі три голи від Португалії в останні 10 хвилин зустрічі.

Перед матчем Роналду відмовився давати прес-конференцію на тлі "Кока Коли".

Зазначимо, що Кріштіану Роналду ніколи не рекламував Coca-Cola і Pepsi. Також Роналду зізнавався, що його дратує, коли його син пʼє Coca-Cola, підмічаючи, що це шкідливо для організму.

"У мого сина є потенціал, подивимося, чи стане він великим футболістом. Іноді мені важко з ним, тому що він пʼє кока-колу і фанту, що шкідливо для організму. Я борюся з ним, коли він їсть чипси, картоплю фрі і все таке — мені це не подобається. Просто хочу, щоб він був кращим у тому, чим він хоче займатися. Я завжди кажу йому, що важка робота важливіше всього.

У мене четверо дітей, і я завжди бажаю їм тільки найкращого, але коли вони їдять шоколад — я повинен залишатися сильним в такі моменти", — говорив Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду заробив 105 мільйонів доларів у минулому році, зайнявши 4 місце в списку знаменитостей Forbes, що зробило його першим в історії футболістом, який заробив мільярд доларів.

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