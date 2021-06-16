Финляндия — Россия, Италия — Швейцария. Анонс матчей Евро-2020 16 июня
На Евро-2020 стартует второй тур группового этапа — сборная Италии может оформить выход в плей-офф уже в матче против Швейцарии
Чемпионат Европы по футболу набирает обороты: сегодня стартует второй тур группового этапа. 16 июня матчи Евро-2020 пройдут в группе А, а также будет сыграна одна встреча в группе В. Именно с нее начнется игровой день.
Финляндия — Россия
Время: 16:00
Место: "Стадион Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"
Турнирный вес этого матча очень высок. Финляндия, неожиданно победившая Данию в первом туре, показала, что умеет выжать максимум даже из единственного момента у ворот соперника. Да, в том матче датчане пребывали в шоковом состоянии из-за остановки сердца Кристиана Эриксена. Тем не менее, команда создала 23 момента, но не смогла забить — финны выстояли. Вряд ли у России, провалившей матч против Бельгии, будет столько возможностей, чтобы забить.
Добавьте к этому неушительную статистику россиян на чемпионатах Европы — они не выигрывали уже в шести матчах кряду (2 ничьи и 4 поражения). Кроме того, Станислав Черчесов не сможет рассчитывать на опытного Юрия Жиркова, который выбыл из-за повреждения в матче с бельгийцами. Финны могут сделать огромный шаг на пути к плей-офф, если обыграют Россию сегодня — тогда у них будет шесть очков в активе. Этого хватит, при условии, что в другом матче этого квартета Бельгия обыграет Данию.
Турция — Уэльс
Время: 19:00
Место: "Олимпийский стадион", Баку
Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"
Едва ли матчи первого тура для этих соперников можно назвать успешными. Турция в матче-открытии потерпела сокрушительное поражение от Италии, а Уэльс был вынужден отыгрываться в противостоянии со Швейцарией. Цена победы здесь также высока, особенно, если Швейцария уступит Италии — победитель матча Турция — Уэльс получит отличные перспективы на выход из группы. У Уэльса отличная средняя линия с опытными Рэмзи, Бэйлом и Алленом, а впереди эффективно действует Киффер Мур: его забинтованная голова нанесла точный удар и позволила британцам уйти от поражения в первой встрече.
Италия — Швейцария
Время: 22:00
Место: "Стадио Олимпик", Рим
Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"
Сборная Италии на глазах у собственных болельщиков справилась с задачей яркого старта на Евро-2020. Но в матче против Швейцарии команде Роберто Манчини будет не так просто, как в противостоянии с турками. Швейцария позволила Уэльсу нанести всего 2 удара в створ собственных ворот. Понятно, что атака итальянцев выглядит мощнее, благодаря активному трио Берарди-Иммобиле-Инсинье. Впрочем, Владимир Петкович, скорее всего, отойдет от схемы с тремя защитниками и сделает акцент на качественную оборону и скоростные характеристики Бреля Эмболо. В случае победы над Швейцарией, Италия де-факто гарантирует себе выход в плей-офф.
Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.