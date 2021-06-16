Фінляндія — Росія, Італія — Швейцарія. Анонс матчів Євро-2020 16 червня

На Євро-2020 стартує другий тур групового етапу — збірна Італії може оформити вихід у плей-офф уже в матчі проти Швейцарії

Чемпіонат Європи з футболу набирає обертів: сьогодні стартує другий тур групового етапу. 16 червня матчі Євро-2020 пройдуть у групі А, а також буде зіграна одна зустріч у групі В. Саме з неї почнеться ігровий день.

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Фінляндія — Росія

Час: 16:00

Місце: "Стадіон Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Турнірна вага цього матчу дуже висока. Фінляндія, яка несподівано перемогла Данію в першому турі, показала, що вміє вичавити максимум навіть з єдиного моменту біля воріт суперника. Так, у тому матчі датчани перебували в шоковому стані через зупинку серця Крістіана Еріксена. Проте, команда створила 23 моменти, але не змогла забити — фіни вистояли. Навряд чи в Росії, яка провалила матч проти Бельгії, буде стільки можливостей, щоб забити.

Додайте до цього невтішну статистику росіян на чемпіонатах Європи — вони не вигравали вже в шести матчах поспіль (2 нічиї та 4 поразки). Крім того, Станіслав Черчесов не зможе розраховувати на досвідченого Юрія Жиркова, який вибув через пошкодження в матчі з бельгійцями. Фіни можуть зробити величезний крок на шляху до плей-офф, якщо обіграють Росію сьогодні — тоді в них буде шість очок в активі. Цього вистачить, за умови, що в іншому матчі цього квартету Бельгія обіграє Данію.

[ + – ] Лідер атаки Фінляндії Теему Пуккі ще не забивав на Євро-2020 Фото: UEFA

Туреччина — Уельс

Час: 19:00

Місце: "Олімпійський стадіон", Баку

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Чи матчі першого туру для цих суперників можна назвати успішними. Туреччина в матчі-відкритті зазнала нищівної поразки від Італії, а Уельс був змушений відіграватися в протистоянні зі Швейцарією. Ціна перемоги тут також висока, особливо, якщо Швейцарія поступиться Італії — переможець матчу Туреччина — Уельс отримає відмінні перспективи на вихід з групи. В Уельсу відмінна середня лінія з досвідченими Ремзі, Бейлом і Алленом, а попереду ефективно діє Кіффер Мур: його забинтована голова завдала точний удар і дозволила британцям піти від поразки в першій зустрічі.

Італія — Швейцарія

Час: 22:00

Місце: "Стадіон Олімпік", Рим

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

[ + – ] Італія вже сьогодні може гарантувати собі вихід у плей-офф Євро-2020 Фото: Федерація Футболу Італії

Збірна Італії на очах у власних уболівальників впоралася із завданням яскравого старту на Євро-2020. Але в матчі проти Швейцарії команді Роберто Манчіні буде не так просто, як у протистоянні з турками. Швейцарія дозволила Уельсу нанести всього 2 удари в створ власних воріт. Зрозуміло, що атака італійців виглядає могутніше, завдяки активному тріо Берарді-Іммобіле-Лоренцо Інсіньє. Втім, Володимир Петкович, швидше за все, відійде від схеми з трьома захисниками і зробить акцент на якісну оборону і швидкісні характеристики Бреля Емболо. У разі перемоги над Швейцарією, Італія де-факто гарантує собі вихід у плей-офф.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.