Чья левая нога лучше? Ярмоленко и Макаренко сразились на тренировке сборной (видео)

Футболисты сборной Украины решили пройти челлендж, чтобы выяснить, у кого круче поставлен удар с левой ноги

Сборная Украины продолжает готовиться ко второму матчу на чемпионате Европы против Северной Македонии.

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Подопечные Андрея Шевченко провели тренировку с акцентом на восстановление после предыдущей игры со сборной Нидерландов (2:3).

Также футболисты сборной Украины сосредоточились на упражнении, посвященном улучшению компонента контроля мяча.

В процессе тренировки Андрей Ярмоленко сразился с защитником Евгением Макаренко, кто лучше исполнит удар с левой ноги.

Напомним, что в матче против Нидерландов Ярмоленко исполнил потрясающий по красоте дальний удар с левой ноги, завершившийся голом.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник сборной Украины не сыграет против Северной Македонии.

Вместе с тем, главный тренер сборной Украины рассчитывает на Виктора Цыганкова, который пропускал первую встречу против сборной Нидерландов.

"Цыганков тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, что матч Северная Македония — Украина состоится завтра, 17 июня. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

В первом матче группового этапа украинская сборная в Амстердаме уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов, восхитил болельщиков "Вест Хэма", за который он выступает. Они написали много положительных комментариев под постом о голе Ярмоленко на клубной страничке в Instagram.

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