Чия ліва нога краща? Ярмоленко й Макаренко боролися на тренуванні збірної (відео)

Футболісти збірної України вирішили пройти челлендж, щоб з'ясувати, у кого крутіше поставлений удар із лівої ноги.

Збірна України продовжує готуватися до другого матчу на чемпіонаті Європи проти Північної Македонії.

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Підопічні Андрія Шевченка провели тренування з акцентом на відновлення після попередньої гри зі збірною Нідерландів (2:3).

Також футболісти збірної України зосередилися на вправі, присвяченій поліпшенню компонента контролю мʼяча.

У процесі тренування Андрій Ярмоленко поборовся із захисником Євгеном Макаренком, хто краще зробить удар із лівої ноги.

Нагадаємо, що в матчі проти Нідерландів Ярмоленко виконав приголомшливий за красою дальній удар із лівої ноги, що завершився голом.

Раніше повідомлялося, що ключовий півзахисник збірної України не зіграє проти Північної Македонії.

Разом із тим, головний тренер збірної України розраховує на Віктора Циганкова, який пропускав першу зустріч проти збірної Нідерландів.

"Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому, завтра на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що матч Північна Македонія — Україна відбудеться завтра, 17 червня. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.

У першому матчі групового етапу українська збірна в Амстердамі поступилася команді Нідерландів із рахунком 2:3. У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Мʼяч, забитий Андрієм Ярмоленком у ворота збірної Нідерландів, захопив уболівальників "Вест Гема", за який він виступає. Вони написали багато позитивних коментарів під дописом про гол Ярмоленка на клубній сторінці в Instagram.

Спасибі Ярмоленку та Яремчуку. 5 висновків із матчу Нідерланди — Україна.