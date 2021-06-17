Шапаренко вместо Зубкова. Стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины определился с составом на матч против Северной Македонии.

Стал известен состав сборной Украины на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Северной Македонии.

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Вместо Александра Зубкова в стартовом составе выйдет полузащитник Николай Шапаренко.

Состав сборной Украины: Бущан, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко объявил заявку сборной Украины на Северную Македонию. В матче не примет участия повредившийся во время встречи с Нидерландами Александр Зубков, также не попал в заявку на игру Роман Безус.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник сборной Украины не сыграет против Северной Македонии.

Вместе с тем, главный тренер сборной Украины рассчитывает на Виктора Цыганкова, который пропускал первую встречу против сборной Нидерландов.

"Цыганков тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, матч Украина — Северная Македония состоится сегодня, 17 июня в Бухаресте, и начнется в 16.00 по киевскому времени.

В первом матче группового этапа украинская сборная в Амстердаме уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов, восхитил болельщиков "Вест Хэма", за который он выступает. Они написали много положительных комментариев под постом о голе Ярмоленко на клубной страничке в Instagram.