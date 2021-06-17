Шапаренко замість Зубкова. Стартовий склад України на матч із Північною Македонією

Головний тренер збірної України визначився зі складом на матч проти Північної Македонії.

Став відомий склад збірної України на матч другого туру групового етапу чемпіонату Європи проти Північної Македонії.

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Замість Олександра Зубкова в стартовому складі вийде півзахисник Микола Шапаренко.

Склад збірної України: Бущан, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Степаненко, Маліновський, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком оголосив заявку збірної України на Північну Македонію. У матчі не візьме участі Олександр Зубков, якого пошкодили під час зустрічі з Нідерландами, також не потрапив у заявку на гру Роман Безус.

Раніше повідомлялося, що ключовий півзахисник збірної України не зіграє проти Північної Македонії.

Разом із тим, головний тренер збірної України розраховує на Віктора Циганкова, який пропускав першу зустріч проти збірної Нідерландів.

"Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, тому, завтра на тренуванні, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться сьогодні, 17 червня в Бухаресті, і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У першому матчі групового етапу українська збірна в Амстердамі поступилася команді Нідерландів із рахунком 2:3. У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Мʼяч, забитий Андрієм Ярмоленком у ворота збірної Нідерландів, захопив уболівальників "Вест Гема", за який він виступає. Вони написали багато позитивних коментарів під дописом про гол Ярмоленка на клубній сторінці в Instagram.