Капитан сборной Испании вылечился от коронавируса и сможет сыграть на Евро-2020

Лидер сборной Испании находился вне игры 12 дней — без него Испания не смогла победить Швецию в первом матче на Евро-2020

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс вернулся в расположение сборной после того, как вылечился от коронавируса.

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Как сообщает Федерация футбола Испании, Бускетс приступил к тренировкам и сможет помочь сборной на чемпионате Европы, потому что футболист сдал отрицательный тест на коронавирус.

Завтра, 19 июня, сборная Испании сыграет с Польшей. В первом туре чемпионата Европы Испания сенсационно потеряла очки со сборной Швеции (0:0).

Федерация футбола Испании (RFEF) сообщила вечером 6 июня, что у капитана сборной Серхио Бускетса оказался положительный результат теста COVID-19. Бускетс, который в 4 июня привел свою команду к ничьей с Португалией, покинул тренировочный лагерь.

Федерация футбола Испании отменила все запланированные на 7 июня мероприятия, включая открытую тренировку сборной и пресс-конференцию главного тренера команды Луиса Энрике.

Поэтому молодежная сборная Испании (до 21 года) была вызвана вместо основного состава на товарищеский матч против Литвы 8 июня.

Испанская футбольная ассоциация сообщила, что будут реализованы индивидуальные тренировочные программы, чтобы игроки могли подготовиться к Евро-2020, находясь в изоляции.

В заявку сборной Испании сейчас включены 24 игрока, хотя правила разрешают 26.

Напомним, Украина добыла первую победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голы, как и в матче против Нидерландов, забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. После матча Андрей Ярмоленко пошутил на пресс-конференции, потроллив Криштиану Роналду и Поля Погба.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.