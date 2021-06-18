Капітан збірної Іспанії вилікувався від коронавірусу та зможе зіграти на Євро-2020

Лідер збірної Іспанії перебував поза грою 12 днів — без нього Іспанія не змогла перемогти Швецію в першому матчі на Євро-2020.

Капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетс повернувся в розташування збірної після того, як вилікувався від коронавірусу.

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Як повідомляє Федерація футболу Іспанії, Бускетс почав тренування і зможе допомогти збірній на чемпіонаті Європи, тому що футболіст здав негативний тест на коронавірус.

Завтра, 19 червня, збірна Іспанії зіграє з Польщею. У першому турі чемпіонату Європи Іспанія сенсаційно втратила очки зі збірною Швеції (0:0).

Федерація футболу Іспанії (RFEF) повідомила ввечері 6 червня, що в капітана збірної Серхіо Бускетса виявився позитивний результат тесту COVID-19. Бускетс, який в 4 червня привів свою команду до нічиєї з Португалією, покинув тренувальний табір.

Федерація футболу Іспанії скасувала всі заплановані на 7 червня заходи, враховуючи відкрите тренування збірної і пресконференцію головного тренера команди Луїса Енріке.

Тому молодіжна збірна Іспанії (до 21 року) була викликана замість основного складу на товариський матч проти Литви 8 червня.

Іспанська футбольна асоціація повідомила, що будуть реалізовані індивідуальні тренувальні програми, щоб гравці могли підготуватися до Євро-2020, перебуваючи в ізоляції.

У заявці збірної Іспанії зараз є 24 гравці, хоча правила дозволяють 26.

Нагадаємо, Україна здобула першу перемогу на Євро-2020, обігравши збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Голи, як і в матчі проти Нідерландів, забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Після матчу Андрій Ярмоленко пожартував на пресконференції, потроливши Кріштіану Роналду та Поля Погбу.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.