Криштиану Роналду против Нойера. Кто сегодня играет на Евро-2020

19 июня состоятся три матча на чемпионате Европы по футболу, в одном из которых Португалия сыграет против Германии.

На чемпионате Европы по футболу сегодня будут сыграны заключительные матчи второго тура. Все внимание болельщиков приковано к группе F, где сборная Португалии сыграет против Германии, а Венгрия примет Францию. Еще один матч состоится в группе Е, где Испания в Севилье примет команду Польши.

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Венгрия — Франция

Время: 16:00

Место: "Ференц Пушкаш Арена", Будапешт

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

В первом туре чемпионы мира заслуженно обыграли Германию, благодаря автоголу Матса Хуммельса на 20-й минуте. Во втором тайме французы забивали еще дважды, но арбитр отменял взятия ворот после точных ударов Мбаппе и Бензема из-за офсайда. В случае победы в Будапеште, сборная Франции оформит выход в плей-офф с 6 очками в активе. У Дидье Дешама нет кадровых проблем, единственным препятствием к победе может стать разве что максимальная концентрация венгров на игре в обороне — по всем остальным критериям Франция — явный фаворит этого противостояния.

Взгляните на короткий дневник, который пресс-служба сборной Франции публикует в Instgram-аккаунте. Кажется, эти парни не грустят и уверены в своем успехе.

Португалия — Германия

Время: 19:00

Место: "Альянц Арена", Мюнхен

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Криштиану Роналду продолжает быть одним из главных ньюсмейкеров чемпионата Европы по футболу. Португалец сделал результат в матче против Венгрии, забив два из трех мячей действующих чемпионов Европы, а перед этим покуражился на пресс-конференции, убрав бутылку "Кока-Колы" со стола, что привело к печальным экономическим последствиями для компании. Но в субботу португальцам будет не до шуток: победа над Германией принесет им выход в плей-офф, ведь в таком случае они будут недосягаемы для немцев и венгров. Даже если последние сотворят сенсацию и обыграют Францию, преимущество по разнице забитых и пропущенных, а также по личным встречам на стороне Португалии. В свою очередь, Германия вряд ли позволит себе вылететь с чемпионата Европы уже на стадии группового этапа да еще и без забитых мячей. Встреча с Францией показала, что у Германии есть проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. Несмотря на то, что номинальным хозяевом матча будет Португалия, поддержка мюнхенских трибун будет на стороне Бундестим.

Подопечные Йоахима Лева понимают, что второе поражение на Евро-2020 может очень дорого обойтись команде — просто посмотрите на лица футболистов на последней тренировке.

Испания — Польша

Время: 22:00

Место: "Ла-Картуха", Севилья

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Сборная Испании стала главным разочарованием первого тура в групповом этапе Евро-2020. Команда растранжирила огромное количество моментов в игре против Швеции, так и не сумев открыть счет. Помочь Испании должно возвращение Серхио Бускетса, который справился с коронавирусом. Польша не лучше сыграла против Словакии, вчистую проиграв сопернику 1:2. Правда, больше половины второго тайма поляки играли в меньшинстве из-за удаления Гжегожа Крыховяка. Кем заменить центрального полузащитника — еще одна головная боль для Паулу Соузы.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.