Кріштіану Роналду проти Ноєра. Хто сьогодні грає на Євро-2020

19 червня відбудуться три матчі на чемпіонаті Європи з футболу, в одному з яких Португалія зіграє проти Німеччини

На чемпіонаті Європи з футболу сьогодні будуть зіграні завершальні матчі другого туру. Вся увага уболівальників прикута до групи F, де збірна Португалії зіграє проти Німеччини, а Угорщина прийме Францію. Ще один матч відбудеться в групі Е, де Іспанія в Севільї прийме команду Польщі.

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Угорщина — Франція

Час: 16:00

Місце: "Ференц Пушкаш Арена", Будапешт

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"

У першому турі чемпіони світу заслужено обіграли Німеччину, завдяки автоголу Матса Гуммельса на 20-й хвилині. У другому таймі французи забивали ще двічі, але арбітр відміняв взяття воріт після влучних ударів Мбаппе і Бензема через офсайд. У разі перемоги в Будапешті, збірна Франції оформлять вихід в плей-офф з 6 очками в активі. У Дідьє Дешама немає кадрових проблем, єдиною перешкодою до перемоги може стати хіба що максимальна концентрація угорців на грі в обороні — за всіма іншими критеріями Франція — явний фаворит цього протистояння.

Погляньте на короткий щоденник, який пресслужба збірної Франції публікує в Instgram-акаунті. Здається, ці хлопці не сумують і впевнені у своєму успіху.

Португалія — Німеччина

Час: 19:00

Місце: "Альянц Арена", Мюнхен

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Кріштіану Роналду продовжує бути одним з головних ньюсмейкерів чемпіонату Європи з футболу. Португалець зробив результат у матчі проти Угорщини, забивши два з трьох мʼячів чинних чемпіонів Європи, а перед цим покуражився на пресконференції, прибравши пляшку "Кока-Коли" зі столу, що призвело до сумних економічних наслідків для компанії. Але в суботу португальцям буде не до жартів: перемога над Німеччиною принесе їм вихід в плей-офф, адже в такому випадку вони будуть недоступні для німців і угорців. Навіть якщо останні створять сенсацію і обіграють Францію, перевага за різницею забитих і пропущених, а також за особистими зустрічами на боці Португалії. Зі свого боку, Німеччина навряд дозволить собі вилетіти з чемпіонату Європи вже на стадії групового етапу та ще й без забитих мʼячів. Зустріч з Францією показала, що у Німеччині є проблеми зі створенням і реалізацією гольових моментів. Незважаючи на те, що номінальним господарем матчу буде Португалія, підтримка мюнхенських трибун буде на боці Бундестім.

Підопічні Йоахіма Лева розуміють, що друга поразка на Євро-2020 може дуже дорого обійтися команді — просто подивіться на обличчя футболістів на останньому тренуванні.

Іспанія — Польща

Час: 22:00

Місце: "Ла-Картуха", Севілья

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Збірна Іспанії стала головним розчаруванням першого туру в груповому етапі Євро-2020. Команда розтринькала величезну кількість моментів у грі проти Швеції, так і не зумівши відкрити рахунок. Допомогти Іспанії має повернення Серхіо Бускетс, який впорався з коронавірусом. Польща не краще зіграла проти Словаччини, начисто програвши супернику 1:2. Щоправда, більше половини другого тайму поляки грали в меншості через вилучення Гжегожа Криховʼяка. Ким замінити центрального півзахисника — ще один головний біль для Паулу Соузи.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.