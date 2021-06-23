В Румынии болельщиков сборной Украины не пустили на матч с флагом "Крым — это Украина" (фото)

Украинские фанаты попытались объяснить полиции, что флаг не несет политического подтекста, но его пришлось сдать в камеру хранения.

Болельщиков сборной Украины не пустили в Румынии на матч заключительного группового этапа Украина — Австрия из-за флага с надписью "Крым – это Украина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Румынская полиция не пустила болельщиков на стадион, потому что флаг носит в себе политический подтекст. Украинские болельщики попытались объяснить полиции, что флаг не несет политического подтекста, однако полицейские настояли на том, чтобы болельщики сдали флаг в камеру хранения.

"Когда полиция заметила флаг с Крымом — подбежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика.

На наши утверждения, что это не политика, а просто факт — нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол и настояли на сдаче флага в камеру хранения. Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в гугл мапс", – рассказывает об инциденте один из болельщиков.

[ + – ] Болельщиков не пустили на матч с флагом Фото: Facebook / Дмитро Сергійович

Как сообщил УНН спикер дипломатического ведомства Олег Николенко, Министерство иностранных дел выясняет обстоятельства этой ситуации.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", — сказал Николенко.

В УАФ предложили отправить сборную на Донбасс после матча с Австрией.

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.

Пора спуститься с небес на землю. 5 выводов после матча Украина — Австрия.