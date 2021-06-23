В Румунії уболівальників збірної України не пустили на матч з прапором "Крим — це Україна" (фото)

Румунська поліція не пустила українських уболівальників на стадіон через прапор з українським Кримом.

Вболівальників збірної України не пустили в Румунії на матч заключного групового етапу Україна — Австрія через прапор з написом "Крим — це Україна".

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Румунська поліція не пустила уболівальників на стадіон, тому що прапор має політичний підтекст. Українські вболівальники спробували пояснити поліції, що прапор не несе політичного підтексту, однак поліцейські наполягли на тому, щоб уболівальники здали прапор в камеру зберігання.

"Коли поліція помітила прапор з Кримом — підбігла купа незрозумілих людей, відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика.

На наші твердження, що це не політика, а просто факт — нас запитали, чи хочемо ми потрапити на футбол і наполягли на здачі прапора в камеру зберігання. Сказали, що Крим спірна територія між Росією і Україною і відмовилися поглянути на карту в гугл мапс", — розповідає про інцидент один з уболівальників.

Як повідомив УНН речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко, Міністерство закордонних справ зʼясовує обставини цієї ситуації.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для зʼясування обставин цієї ситуації", — сказав Ніколенко.

У УАФ запропонували відправити збірну на Донбас після матчу з Австрією.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-офф". Самі ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, що пройшла.

Пора спуститись з небес на землю. 5 висновків після матчу Україна — Австрія .