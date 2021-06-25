Сможем повторить: вратарь и защитник сборной Украины забили пенальти "паненкой" (видео)

Георгий Бущан и Сергей Кривцов посоревновались, кто лучше пробивает одиннадцатиметровые.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу плей-офф чемпионата Европы против сборной Швеции.

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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан и защитник сборной Украины Сергей Кривцов посоревновались, кто лучше исполнит пенальти.

Ранее Фокус сообщал, что лидер Украины на Евро попал в сборную лучших игроков группового этапа и может перейти в топ-клуб.

"Вест Хэм", за который сейчас играет украинец, готов отпустить футболиста бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды.

В прошлом году Ярмоленко провел на поле всего лишь 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Известный портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко не тренировался в общей группе вместе с Зубковым и Поповым. Позже оказалось, что Ярмоленко и Малиновский получили от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко дополнительный отдых в рамках подготовки к матчу плей-офф со сборной Швеции.

На первой тренировке после поражения от сборной Австрии, украинские футболисты пробовали новые упражнения: от жонглирования теннисными мячами до нового упражнения от тренера вратарей Педро Хары.

Команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Этот матч состоится в Глазго, на стадионе "Хэмпден Парк" 29 июня.

На стадии группового этапа сборная Украины играла против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Наша сборная проиграла голландцам (2:3), обыграла македонцев (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня и будут проведены в разных временных слотах: в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

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