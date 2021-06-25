Зможемо повторити: воротар і захисник збірної України забили пенальті "паненкою" (відео)

Георгій Бущан і Сергій Кривцов позмагалися, хто краще пробиває одинадцятиметрові.

Збірна України продовжує підготовку до матчу плей-оф чемпіонату Європи проти збірної Швеції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Воротар збірної України Георгій Бущан і захисник збірної України Сергій Кривцов позмагалися, хто краще виконає пенальті.

Раніше Фокус повідомляв, що лідер України на Євро потрапив до збірної кращих гравців групового етапу і може перейти в топклуб.

"Вест Гем", за який зараз грає українець, готовий відпустити футболіста безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість команди.

У минулому році Ярмоленко провів на полі всього лише 362 хвилини в 15 матчах АПЛ. Відомий портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко не тренувався в загальній групі разом із Зубковим і Поповим. Пізніше зʼясувалося, що Ярмоленко та Маліновський отримали від головного тренера збірної України Андрія Шевченка додатковий відпочинок у рамках підготовки до матчу плей-оф зі збірною Швеції.

На першому тренуванні після поразки від збірної Австрії, українські футболісти займалися новими вправами: від жонглювання тенісними мʼячами до нової вправи від тренера воротарів Педро Хари.

Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Швеції. Цей матч відбудеться в Глазго, на стадіоні "Гемпден-Парк" 29 червня.

На стадії групового етапу збірна України грала проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Наша збірна програла голландцям (2:3), обіграла македонців (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня і будуть проведені в різних часових слотах: о 19:00 і 22:00 за київським часом.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.